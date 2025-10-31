Дефицит овощей в Днепропетровской области оказывает ощутимое влияние на доступность и стоимость тепличных овощей для потребителей.

Дефицит овощей в Днепропетровской области на этой неделе повлек за собой заметное подорожание тепличных огурцов и помидоров, сообщает Politeka.

Причиной роста цен стало ограничение предложения на внутреннем рынке, а также высокий спрос со стороны оптовых покупателей и торговых сетей, что повлияло на ситуацию в регионе.

Сезон тепличных огурцов постепенно подходит к концу. Большинство комбинатов уже убирают урожай и реализуют остатки продукции преимущественно небольшими оптовыми партиями.

Несмотря на понижение качества последних партий, цены продолжают расти. Только за текущую неделю стоимость огурцов поднялась в среднем на 21%, и сегодня оптовые цены колеблются в пределах 90–110 гривен за килограмм ($2,16–2,63/кг) в зависимости от объемов и сорта. По сравнению с прошлым годом нынешняя стоимость огурцов на 11% выше. Эксперты прогнозируют, что дефицит местных овощей может повлечь за собой выход на рынок импортеров из Турции, что потенциально стабилизирует цены.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке тепличных томатов. Эти овощи дорожают уже третью неделю подряд из-за ограниченного предложения от хозяйств. На сегодня комбинаты предлагают томаты по 80–90 гривен за килограмм ($1,91–2,15/кг), что на 14% выше, чем в конце прошлой недели, сообщает EastFruit. Объемы поставок остаются небольшими и нестабильными: часть предприятий завершила реализацию, а у других похолодание замедлило созревание овощей. Импорт пока не способен компенсировать дефицит местных томатов.

Согласно мониторингу, тепличные помидоры уже на 22% превышают показатели конца октября 2024 года. Производители предупреждают, что цены могут продолжать расти, если ситуация с предложением не улучшится в ближайшее время. Таким образом, дефицит овощей в Днепропетровской области оказывает ощутимое влияние на доступность и стоимость тепличных овощей для потребителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.