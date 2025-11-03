Ограничение движения транспорта в Киеве повлияет на передвижение по городу и немного его усложнит местным жителям.

В Киеве на ближайшие две недели вводится ограничение движения транспорта, сообщает Politeka.

Как проинформировали на Официальном портале Киева со ссылкой на УК «Киевавтодор», ограничение движения транспорта коснется одной из главных артерий города.

Водителям советуют заранее планировать свои маршруты, ведь ремонтные работы могут усложнить передвижение.

Так, с 3 по 15 ноября в Днепровском районе вводится ограничение движения транспорта в Киеве из-за проведения текущего ремонта асфальтобетонного покрытия на Броварском проспекте.

Работы будут проходить поэтапно, от станции метро Лесная до границы с городом Бровары. Ремонт будет осуществляться отдельными картами, чтобы уменьшить дискомфорт для водителей и жителей района.

В УК «Киевавтодор» отмечают, что ремонтники будут работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее завершить обновление покрытия.

Представители предприятия призвали водителей с пониманием отнестись к временным осложнениям и учесть их при планировании своих маршрутов.

Вдобавок к этому, с 1 ноября в столице изменился скоростной режим. Городские власти напоминают, что завершается период действия летних запретов, когда разрешенная скорость на отдельных улицах превышала 50 км/ч. Теперь на этих участках скорость снова установлена до 50 км/ч в соответствии с ПДД.

Новый режим действует на следующих улицах: Набережное шоссе от Почтовой площади до Приднепровского шоссе, проспект Романа Шухевича от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака, проспект Степана Бандеры от улицы Иорданской до Северного моста и Набережно-Рыбальская улица в направлении от Электриков.

