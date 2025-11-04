Прогноз погоди у Харкові на тиждень дозволяє підготуватися до різких коливань температури та можливих короткочасних дощів.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 5 по 11 листопада демонструє мінливі температурні показники та зміну напрямку вітру, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

З 5 по 11 листопада температура повітря коливатиметься від +2 до +9°C. Четвер, п’ятниця та неділя характеризуються прохолодою від +3 до +6 градусів, тоді як субота та понеділок потішать помірним теплом, до +9°C. Вівторок і середа також будуть теплими, але з невеликим похолоданням до +5…+8°C.

Напрямок потоків повітря протягом цього періоду змінюватиметься від південно-західного до північного, іноді північно-східного напрямку. Середня швидкість коливатиметься в межах 4–7 м/с, з поривами до 7 м/с у найбільш вітряні дні. Такі умови впливатимуть на відчуття прохолоди та швидкість пересування повітряних мас.

Щодо опадів, переважна частина тижня буде без дощів, лише у неділю очікується мінімальна кількість у 0,2 мм, а понеділок принесе більше вологи – 4,6 мм у вигляді дощу. Інші дні, включно з четвергом і п’ятницею, будуть сухими, що дозволяє планувати активності на відкритому повітрі без ризику потрапити під сильні опади.

Таким чином, тиждень у Харкові складатиметься з помірних температур, переважно сухих днів і змінного напрямку потоків повітря. Прогноз погоди у Харкові на тиждень дозволяє підготуватися до різких коливань температури та можливих короткочасних дощів.

Українцям, які проживають у місті Харків, рекомендується одягатися відповідно до погодних умов і брати з собою парасольку у дні з можливими опадами.

