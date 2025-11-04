Прогноз погоды в Харькове на неделю с 5 по 11 ноября демонстрирует изменяющиеся температурные показатели и изменение направления ветра, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

С 5 по 11 ноября температура воздуха будет колебаться от +2 до +9°C. Четверг, пятница и воскресенье характеризуются прохладой от +3 до +6 градусов, тогда как суббота и понедельник порадуют умеренным теплом до +9°C. Вторник и среда будут теплыми, но с небольшим похолоданием до +5…+8°C.

Направление потоков воздуха в течение этого периода будет изменяться от юго-западного к северному, иногда северо-восточному направлению. Средняя скорость будет колебаться в пределах 4–7 м/с, с порывами до 7 м/с в самые ветреные дни. Такие условия будут влиять на чувство прохлады и скорость передвижения воздушных масс.

По осадкам, подавляющая часть недели будет без дождей, только в воскресенье ожидается минимальное количество в 0,2 мм, а понедельник принесет больше влаги – 4,6 мм в виде дождя. Остальные дни, включая четверг и пятницу, будут сухими, что позволяет планировать активности на открытом воздухе без риска попасть под сильные осадки.

Таким образом, неделя в Харькове будет состоять из умеренных температур, преимущественно сухих дней и переменного направления потоков воздуха. Прогноз погоды в Харькове позволяет подготовиться к резким колебаниям температуры и возможным кратковременным дождям.

Украинцам, проживающим в Харькове, рекомендуется одеваться в соответствии с погодными условиями и брать с собой зонт в дни с возможными осадками.

