Бесплатные продукты для ВПЛ в Кировоградской области ориентированы на семьи, отвечающие определенным критериям.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кировоградской области можно получить, отвечая определенным условиям и критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Телеграмм-канала "Александрия".

В Александрийском обществе началась регистрация на получение остатка продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. Речь идет о гуманитарной помощи, которую смогут получить вновь прибывшие семьи переселенцев, состоящие, по меньшей мере, из двух человек.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Кировоградской области ориентированы на семьи, не проживающие в местах временного размещения (МТП) и имеющие действующую справку внутри перемещенного лица с номером 3505, выданную после 1 августа 2025 года. Именно эти категории граждан имеют право зарегистрироваться для получения остаточных продуктовых наборов, которые предоставляются в рамках гуманитарной инициативы поддержки новоприбывших ВПЛ.

Выдача помощи состоится по адресу: город Александрия, улица Почтовая (Первомайская), дом 9. Получить его можно будет 5 ноября 2025 года. Представители организаторов отмечают, что количество ограничено, поэтому важно пройти регистрацию раньше времени.

Регистрация производится исключительно для новых получателей, ранее не пользовавшихся этой программой помощи. Если семья уже получала продуктовые наборы по этой инициативе, повторное участие не предусмотрено.

Всем участникам рекомендуется внимательно заполнять форму регистрации, указывая актуальные персональные данные во избежание ошибок и задержек при выдаче. Представители общества напоминают, что продуктовые наборы формируются с учетом базовых потребностей семей и содержат товары первой необходимости.

Организаторы просят жителей не медлить с записью, поскольку бесплатные продукты для ВПЛ в Кировоградской области распределяются при наличии остатка.

