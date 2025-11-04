Волонтеры подчеркивают, что формирование очереди на бесплатные продукты для пенсионеров в Одессе будет проходить отдельно для жителей города.

Центр помощи «Гостинна хата» в Одессе продолжает оказывать поддержку ВПЛ и пожилым людям, а именно пенсионерам, организуя выдачу бесплатных продуктов, сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении организации. Поддержку можно получить только в порядке живой очереди, без предварительной записи.

По информации организации, новый этап раздачи гуманитарной помощи продлится до 7 ноября. В этот период волонтеры будут обеспечивать наиболее уязвимые категории населения базовыми продуктами питания.

Получить продуктовые наборы смогут пенсионеры от 65 лет, чей размер пенсии не превышает 3500 гривен. Для оформления необходимо иметь при себе все подлинники документов, подтверждающих личность и право на получение социальной поддержки.

Каждый день планируется выдавать до 50 продуктовых комплектов. Волонтеры подчеркивают, что формирование очереди будет происходить отдельно для жителей Одессы, чтобы предотвратить большое скопление людей и обеспечить упорядоченный процесс раздачи.

Раздача гуманитарных наборов будет происходить по адресу: город Одесса, улица Водопроводная, дом 13. Организаторы просят посетителей соблюдать установленный график, обращаться с пониманием и иметь при себе все необходимые документы для получения помощи.

При получении другой помощи от центра приоритет предоставляется тем, кто недавно зарегистрировал справку ВПЛ — именно с даты регистрации ведется отсчет срока получения помощи. Для вновь прибывших предусмотрена возможность получать бесплатные продукты в Одессе раз в месяц в течение первых трех месяцев после прибытия.

Кроме того, продовольственную поддержку (один раз в два месяца) могут получить следующие категории граждан:

матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей (при наличии соответствующей справки);

семьи, в которых есть беременные женщины;

пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие самостоятельно;

семьи, состоящие из двух пенсионеров старше 70 лет;

одинокие люди с инвалидностью I и II группы;

многодетные семьи, в составе которых трое и более несовершеннолетних детей.

