Обмеження руху транспорту у Львові пов’язане із проведенням необхідних технічних робіт для забезпечення безпечного функціонування міської інфраструктури та підтримання належного стану транспортної мережі.

Обмеження руху транспорту у Львові можливе через проведення ремонтних робіт колії у центральній частині міста, повідомляє Politeka.

У ніч із 4 на 5 листопада працівники підприємства «Львівелектротранс» здійснюватимуть заміну стрілочного переводу трамвайної лінії на вулиці Винниченка, 6 у напрямку центру. Наступного дня, 5 листопада, спеціалісти замощуватимуть міжколійний простір бруківкою. Протягом виконання запланованих дій транспорт курсуватиме за звичними маршрутами, проте у середу можливе незначне сповільнення пересування, повідомили у Львівській міській раді.

Керівник служби колії ЛКП «Львівелектротранс» Богдан Янішевський зазначив, що для зручності пасажирів головна частина робіт традиційно відбуватиметься у нічний час, аби не впливати на рух трамваїв за чинними напрямками. Водночас водіїв просять враховувати ремонтні роботи на цій ділянці дороги, дотримуватися безпечної швидкості та за можливості тимчасово обирати альтернативний маршрут.

Автомобілістів закликають бути особливо уважними під час пересування в районі проведення технічних заходів. Працівники комунального підприємства планують завершити усі заплановані процеси до 6 листопада. Пасажирам радять стежити за рухом трамваїв онлайн на офіційному ресурсі ЛКП «Львівелектротранс».

Окрім цього, у місті спостерігається сповільнення пересування транспорту на шляхопроводі по вулиці Кульпарківській, де розпочато ремонт центральної частини мосту. Рух здійснюється крайніми смугами. Отже, обмеження руху транспорту у Львові пов’язане із проведенням необхідних технічних робіт для забезпечення безпечного функціонування міської інфраструктури та підтримання належного стану транспортної мережі.

