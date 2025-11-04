Ограничение движения транспорта во Львове связано с проведением необходимых технических работ по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры и поддержания надлежащего состояния транспортной сети.

Ограничение движения транспорта во Львове возможно из-за проведения ремонтных работ путей в центральной части города, сообщает Politeka.

В ночь с 4 на 5 ноября работники предприятия «Львовэлектротранс» будут заменять стрелочный перевод трамвайной линии на улице Винниченко, 6 в направлении центра. На следующий день, 5 ноября, специалисты будут замащивать межпутевое пространство мостовой. В ходе выполнения запланированных действий транспорт будет курсировать по привычным маршрутам, однако в среду возможно незначительное замедление передвижения, сообщили во Львовском городском совете.

Руководитель службы пути ЛКП «Львовэлектротранс» Богдан Янишевский отметил, что для удобства пассажиров главная часть работ традиционно будет проходить в ночное время, чтобы не влиять на движение трамваев по действующим направлениям. В то же время водителей просят учитывать ремонтные работы на этом участке дороги, соблюдать безопасную скорость и по возможности временно выбирать альтернативный маршрут.

Автомобилистов призывают быть особенно внимательными при передвижении по району проведения технических мероприятий. Сотрудники коммунального предприятия планируют завершить все запланированные процессы до 6 ноября. Пассажирам советуют следить за движением трамваев онлайн на официальном ресурсе ЛКП «Львовэлектротранс».

Кроме того, в городе наблюдается замедление передвижения транспорта на путепроводе по улице Кульпарковской, где начат ремонт центральной части моста. Движение осуществляется крайними полосами. Следовательно, ограничение движения транспорта во Львове связано с проведением необходимых технических работ по обеспечению безопасного функционирования городской инфраструктуры и поддержания надлежащего состояния транспортной сети.

