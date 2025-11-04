З початку листопада держава спільно з міжнародними партнерами розширила програми грошової допомоги для пенсіонерів у Чернігівській області.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області надається для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області передбачена рішенням уряду, розробленим Міністерством соціальної політики.

Документ дозволяє збільшити коло осіб, які зможуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій. Програма охопить не лише жителів прифронтових територій, а й тих, хто живе на деокупованих землях або в зонах активних бойових дій.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області можуть внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, самотні літні громадяни та ті, хто втратив житло.

Першочергово кошти спрямовуватимуться малозабезпеченим домогосподарствам, жінкам, які виховують дітей без підтримки, та сім’ям із дітьми з інвалідністю.

Виплати надаються в межах кількох міжнародних ініціатив, що реалізуються спільно з Міністерством цифрової трансформації та Програмою розвитку ООН.

Серед організацій, які допомагають українцям, – ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Червоний Хрест, Карітас Україна, Норвезька рада у справах біженців, ACTED, Handicap International та інші.

Щоб не пропустити можливість отримати підтримку - слідкуйте за офіційними сайтами та сторінками у соцмережах вказаних організацій. Варто пам’ятати: вони ніколи не запитують паролі від банківських карток або коди підтвердження.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.