Місцевим жителям в Одеській області радять враховувати графік відключення газу з 5 по 7 листопада, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу з 5 по 7 листопада в Одеській області торкнеться одразу кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті АТ "Одесагаз", місцевим мешканцям краще заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і забезпечити доступ працівникам газового господарства до обладнання у своїх помешканнях.

Через проведення невідкладних ремонтних робіт на газопроводі високого тиску у селі Олександрівка графік відключення газу з 5 по 7 листопада в Одеській області передбачає повне припинення постачання блакитного палива.

Йдеться про села Малодолинське та Молодіжне, а також селище Олександрівка. Без постачання тимчасово залишаться мешканці станцій Заря, Глорія, Степове, Схід і члени садового об’єднання Волна.

За інформацією Чорноморського управління експлуатації газового господарства, обмеження триватиме з 05.11.2025 до 07.11.2025. Відновлення газопостачання заплановано на 07.11.2025 орієнтовно з 10:00, після завершення ремонтних робіт.

При цьому обов’язковою умовою є присутність абонентів, з якими укладені договори розподілу блакитного палива. Без їх участі газовики не зможуть відновити подачу.

Представники підприємства наголошують, що під час відновлення газопостачання необхідний повний доступ працівників до газового обладнання кожного споживача. Якщо господарі відсутні або не допускають працівників до приміщення, постачання не буде відновлено.

Тож жителям Одеської області радять врахувати графік відключення газу з 5 по 7 листопада, щоб уникнути побутових незручностей.

