Право на призначення соціальної грошової допомоги в Одеській області мають громадяни, які відповідають певним критеріям.

Громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього стажу, можуть отримати спеціальну соціальну грошову допомога для пенсіонерів в Одеській області, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Право на призначення соціальної грошової допомоги в Одеській області мають громадяни, які відповідають таким критеріям:

не отримують пенсію або соціальні виплати, призначені для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;

належать до малозабезпечених осіб, тобто середньомісячний сукупний дохід за шість календарних місяців перед зверненням за допомогою не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році він становить 2361 гривню), за винятком осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника;

досягли 65 років і не мають права на пенсію;

з інвалідністю I групи, які не отримують пенсію;

діти померлого годувальника (включно з тими, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника), якщо на момент його смерті він не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи.

Розмір грошової допомоги в Одеській області визначається залежно від категорії отримувача і встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

150 % – на трьох і більше дітей померлого годувальника;

120 % – на двох дітей померлого годувальника;

100 % – особам з інвалідністю I групи, жінкам зі званням “Мати-героїня”, а також на одну дитину померлого годувальника;

80 % – з інвалідністю II групи;

60 % – з інвалідністю III групи;

50 % – священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше ніж десять років до введення в дію Закону України Про свободу совісті та релігійні організації займали виборні або призначені посади у легалізованих релігійних організаціях, за наявності відповідних архівних документів або свідчень;

30 % – особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Оформити грошову допомогу можна кількома способами:

через уповноважених осіб територіальної громади;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через сервісний центр Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через портал “Дія”.

Джерело: На пенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області: коли обіцяють подати тепло.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де зарплата може становити від 50 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Одеській області: де можна щомісяця заробляти від 31 тисячі гривень.