Граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного стажа, могут получить специальную социальную денежную помощь для пенсионеров в Одесской области, пишет Politeka.net.

Право на назначение социальной денежной помощи в Одесской области имеют граждане, отвечающие следующим критериям:

не получают пенсию или социальные выплаты, предназначенные для возмещения ущерба, причиненного повреждением здоровья на производстве;

относятся к малообеспеченным лицам, то есть среднемесячный совокупный доход за шесть календарных месяцев перед обращением за помощью не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (в 2025 году он составляет 2361 гривну), за исключением лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца;

достигли 65 лет и не имеют права на пенсию;

с инвалидностью I группы, не получающих пенсию;

дети умершего кормильца (включая родившихся в течение 10 месяцев после смерти кормильца), если на момент его смерти он не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с III группы.

Размер денежной помощи в Одесской области определяется в зависимости от категории получателя и устанавливается в процентах от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:

150% – на троих и более детей умершего кормильца;

120% – на двоих детей умершего кормильца;

100% - лицам с инвалидностью I группы, женщинам со званием "Мать-героиня", а также на одного ребенка умершего кормильца;

80% – с инвалидностью II группы;

60% – с инвалидностью III группы;

50% – священнослужителям, церковнослужителям и лицам, которые в течение не менее десяти лет до введения в действие Закона Украины О свободе совести и религиозных организациях занимали выборные или назначенные должности в легализованных религиозных организациях, при наличии соответствующих архивных документов или свидетельств;

30% – лицам, достигшим возраста, установленного статьей 1 Закона Украины О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Оформить денежную помощь можно несколькими способами:

через уполномоченных лиц территориального общества;

через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал "Дия".

Источник: На пенсии.

