Местным жителям в Одесской области советуют учитывать график отключения газа с 5 по 7 ноября, так что рассказываем детали.

График отключения газа с 5 по 7 ноября в Одесской области коснется сразу нескольких населённых пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте АО "Одессагаз", местным жителям лучше заранее подготовиться к временным неудобствам и обеспечить доступ работникам газового хозяйства к оборудованию в своих жилищах.

Из-за проведения неотложных ремонтных работ на газопроводе высокого давления в селе Александровка график отключения газа с 5 по 7 ноября в Одесской области предусматривает полное прекращение поставок голубого топлива.

Речь идет о села Малодолинское и Молодежное, а также поселок Александровка. Без снабжения временно останутся жители станций Заря, Глория, Степное, Восток и члены садового объединения Волна.

По информации Черноморского управления эксплуатации газового хозяйства, ограничение продлится с 05.11.2025 по 07.11.2025. Возобновление газоснабжения намечено на 07.11.2025 ориентировочно с 10:00, после завершения ремонтных работ.

При этом обязательным условием есть присутствие абонентов, с которыми заключены договоры распределения голубого топлива. Без их участия газовщики не смогут возобновить подачу.

Представители предприятия отмечают, что при восстановлении газоснабжения необходим полный доступ работников к газовому оборудованию каждого потребителя. Если хозяева отсутствуют или не допускают работников в помещение, поставки не будут возобновлены.

Поэтому жителям Одесской области советуют учесть график отключения газа 3 5 по 7 ноября во избежание бытовых неудобств.

