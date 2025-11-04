С начала ноября государство совместно с международными партнерами расширило программы пособий для пенсионеров в Черниговской области.

Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области предоставляется для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Денежное пособие для пенсионеров в Черниговской области предусмотрено решением правительства, разработанным Министерством социальной политики.

Документ позволяет увеличить круг лиц, которые могут получить финансовую поддержку от международных организаций. Программа охватит не только жителей прифронтовых территорий, но и живущих на деоккупированных землях или в зонах активных боевых действий.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области могут внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, люди с инвалидностью, одинокие пожилые граждане и потерявшие жилье.

В первую очередь средства будут направляться малообеспеченным домохозяйствам, женщинам, воспитывающим детей без поддержки, и семьям с детьми с инвалидностью.

Выплаты предоставляются в рамках нескольких международных инициатив, реализуемых совместно с Министерством цифровой трансформации и Программой развития ООН.

Среди организаций, которые помогают украинцам – ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа ООН, Красный Крест, Каритас Украина, Норвежский совет по делам беженцев, ACTED, Handicap International и другие.

Чтобы не упустить возможность получить поддержку - следите за официальными сайтами и страницами в соцсетях указанных организаций. Следует помнить: они никогда не спрашивают пароли от банковских карт или коды подтверждения.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Черниговской области: какие подробности следует знать.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кому ежемесячно будут выплачивать дополнительные средства.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: кому обещают от 25 тысяч зарплаты.