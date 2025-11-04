Дефіцит м’яса в Кіровоградській області цього сезону спричинив помітне підвищення вартості свинини через скорочення поголів’я тварин і нестачу пропозиції на внутрішньому ринку, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, від початку 2025 року ціни на свинину збільшилися на 34%, а у річному вимірі зростання сягнуло приблизно 60%. Основним чинником стала зменшена чисельність свиней до 4,5 мільйона голів, переважно в особистих господарствах. Це викликало дефіцит м’яса на ринку та спровокувало подальше підвищення закупівельних розцінок.

У вересні 2025 року вартість живої ваги свиней беконних порід становила 98–100 гривень за кілограм залежно від регіону. Такі умови активізували імпорт, який став важливим інструментом для компенсації нестачі продукції. Максим Гопка підкреслює, що зниження обсягів ввезення можливе лише за умови поступового збільшення кількості свиней усередині країни. Це допоможе стабілізувати ринок, скоротити дефіцит м’яса в Кіровоградській області та зменшити залежність від зовнішніх поставок.

Згідно з аналітичними даними, імпорт свинини зростав через обмежену кількість пропозиції. У серпні 2025 року в Україну ввезли 4,6 тисячі тонн, що на 48% більше, ніж у липні. За період із січня по серпень обсяг поставок склав 14,9 тисячі тонн — у 7,8 раза вище, ніж торік. Це найвищий показник із 2022 року, і експерти припускають, що до кінця 2025-го імпорт перевищить 25 тисяч тонн, більша частина яких припаде на другу половину року.

За даними Держстату, на початок вересня 2025 року в Україні налічувалося близько 4,8 мільйона свиней. Це на 5% менше, ніж у вересні 2024-го, але на 7% більше, ніж на початку 2025-го. Від початку року кількість тварин збільшилася на 330 тисяч, однак наявних обсягів недостатньо для покриття попиту. Поточна ситуація свідчить, що дефіцит м’яса в Кіровоградській області залишається ключовим фактором високих цін і значної залежності від імпорту.

Джерело: AgroWeek

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право