Дефицит мяса в Кировоградской области в этом сезоне повлек за собой заметное повышение стоимости свинины из-за сокращения поголовья животных и недостатка предложения на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

По оценкам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, с начала 2025 года цены на свинину увеличились на 34%, а в годовом исчислении рост составил примерно 60%. Основным фактором стала уменьшенная численность свиней до 4,5 миллионов голов, преимущественно в личных хозяйствах. Это вызвало дефицит мяса на рынке и спровоцировало дальнейшее повышение закупочных цен.

В сентябре 2025 года стоимость живого веса свиней беконных пород составила 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Такие условия активизировали импорт, ставший важным инструментом для компенсации недостатка продукции. Максим Гопка подчеркивает, что снижение объемов ввоза возможно только при постепенном увеличении количества свиней внутри страны. Это поможет стабилизировать рынок, сократить дефицит мяса в Кировоградской области и снизить зависимость от внешних поставок.

Согласно аналитическим данным, импорт свинины рос из-за ограниченного количества предложения. В августе 2025 года в Украину ввезли 4,6 тысяч тонн, что на 48% больше, чем в июле. За период с января по август объем поставок составил 14,9 тысяч тонн — в 7,8 раза выше, чем в прошлом. Это самый высокий показатель с 2022 года, и эксперты предполагают, что к концу 2025 импорт превысит 25 тысяч тонн, большая часть которых придется на вторую половину года.

По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней. Это на 5% меньше, чем в сентябре 2024, но на 7% больше, чем в начале 2025-го. С начала года количество животных увеличилось на 330 тысяч, однако имеющихся объемов недостаточно для покрытия спроса. Нынешняя ситуация свидетельствует, что дефицит мяса в Кировоградской области остается ключевым фактором высоких цен и значительной зависимости от импорта.

Источник: AgroWeek

