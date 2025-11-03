Українці, які втратили свої домівки через війну, можуть отримати безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області доступне завдяки низці державних програм, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області доступне для окремих категорій громадян, серед яких військові, родини загиблих захисників, люди з інвалідністю, а також внутрішньо переміщені особи.

Ініціативи передбачають як повне надання даху над головою, так і часткову компенсацію чи пільгове кредитування, залежно від обставин і статусу заявника.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається через кілька державних ініціатив, що діють відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення.

Внутрішньо переміщеним особам держава пропонує дім коштом міжнародної допомоги. Це можуть бути нові квартири або службові приміщення для тимчасового проживання.

Пріоритет отримують родини з дітьми, люди похилого віку та громадяни з інвалідністю. Для військових передбачені новобудови або відновлені квартири, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджету та донорських коштів

Серед найпопулярніших програм, які забезпечують помешканням, варто виділити кілька. Перша - це «єВідновлення». Вона спрямована на громадян, чиї будинки були зруйновані під час бойових дій.

Компенсація у межах цієї програми надається у вигляді сертифікатів, за якими можна придбати новий будинок, або у вигляді коштів на будівництво.

Також діє «єОселя». Вона розроблена для військових, медиків, педагогів та науковців. Для цих категорій громадян доступна іпотека під 3%, а для решти українців - під 7%.

