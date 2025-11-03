Украинцы, потерявшие свои дома из-за войны, могут получить бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно по ряду государственных программ, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно отдельным категориям граждан, среди которых военные, семьи погибших защитников, люди с инвалидностью, а также внутренне перемещенные лица.

Инициативы предусматривают как полное предоставление крыши над головой, так и частичную компенсацию или льготное кредитование в зависимости от обстоятельств и статуса заявителя.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется через несколько государственных инициатив, действующих в соответствии с Законом Украины о жилищном фонде социального назначения.

Внутри перемещенным лицам государство предлагает дом на средства международной помощи. Это могут быть новые квартиры или служебные помещения для временного проживания.

Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и граждане с инвалидностью. Для военных предусмотрены новостройки или восстановленные квартиры, финансирование которых осуществляется за счет бюджета и донорских средств

Среди самых популярных программ, обеспечивающих квартиры, стоит выделить несколько. Первая – это «єВідновлення». Она направлена ​​на граждан, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий.

Компенсация в рамках этой программы предоставляется в виде сертификатов, по которым можно приобрести новый дом или в виде средств на строительство.

Также действует «єОселя». Она разработана для военных, медиков, педагогов и ученых. Для этих категорий граждан доступна ипотека под 3%, а для остальных украинцев – под 7%.

