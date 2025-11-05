Пасажирам радять уважно стежити за новим графіком поїздів в Дніпропетровській області на офіційному сайті компанії та на інформаційних стендах залізничних вокзалів.

Новий графік поїздів в Дніпропетровській області вводить компанія-перевізник «Укрзалізниця» на кількох маршрутах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Із міркувань безпеки в роботі окремих приміських поїздів на території Дніпропетровської та Харківської областей запроваджено тимчасові зміни. Деякі рейси курсуватимуть за скороченими або зміненими маршрутами, щоб забезпечити безпечне перевезення пасажирів у поточних умовах.

Як повідомляють у регіональних підрозділах «Укрзалізниці», поїзди, що прямують із напрямку Лозова, відтепер курсуватимуть лише до Павлоград-1 та Варварівка. Таким чином, рух у цьому напрямку буде обмежено для гарантування безпеки пасажирів і залізничників.

Крім того, новий графік поїздів в Дніпропетровській області стосується і напрямку від станції Чаплине — поїзди цього маршруту тепер курсуватимуть лише до станції Письменна. Це рішення ухвалено у зв’язку з проведенням профілактичних заходів і необхідністю контролювати безпечність руху на ділянках підвищеного ризику.

У Дніпропетровській області також змінено рейси кількох приміських поїздів, що курсують до або зі станції Чаплине. Зокрема:

— 6122 курсуватиме за маршрутом Дніпро-Головний — Чаплине замість попереднього маршруту Дніпро-Головний — Демурине.

— 6135 прямуватиме від станції Чаплине до станції Синельникове-1, замість маршруту Демурине — Синельникове-1.

В «Укрзалізниці» наголошують, що всі зміни тимчасові й запроваджені виключно задля безпеки пасажирів та працівників залізниці. У разі стабілізації ситуації маршрути можуть бути відновлені у повному обсязі.

Пасажирам радять уважно стежити за оновленнями у розкладі руху на офіційному сайті компанії та на інформаційних стендах залізничних вокзалів. Також у пресслужбі підприємства закликають громадян прибувати на станції завчасно, враховуючи можливі коригування графіка руху.

