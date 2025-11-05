Пассажирам советуют внимательно следить за новым графиком поездов в Днепропетровской области на официальном сайте компании и на информационных стендах железнодорожных вокзалов.

Новый график поездов в Днепропетровской области вводит компания-перевозчик «Укрзализныця» по нескольким маршрутам региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Укрзализныця» .

Из соображений безопасности в работе отдельных пригородных поездов на территории Днепропетровской и Харьковской областей введены временные изменения. Некоторые рейсы будут курсировать по сокращенным или измененным путям, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров в текущих условиях.

Как сообщают в региональных подразделениях «Укрзализныци», экспресса, следующие из направления Лозова, отныне будут курсировать только в Павлоград-1 и Варваровку. Таким образом, движение в этом направлении будет ограничено для обеспечения безопасности пассажиров и железнодорожников.

Кроме того, новый график поездов в Днепропетровской области касается и направления станции Чаплино — экспресса этого рейса теперь будут курсировать только к станции Письменная. Это решение было принято в связи с проведением профилактических мероприятий и необходимостью контролировать безопасность движения на участках повышенного риска.

В Днепропетровской области также изменены рейсы нескольких пригородных составов, курсирующих до или со станции Чаплино. В частности:

— 6122 будет курсировать по маршруту Днепр-Главный — Чаплино вместо предыдущего маршрута Днепр-Главный — Демурино.

— 6135 будет следовать от станции Чаплино до Синельниково-1, вместо маршрута Демурино — Синельниково-1.

В «Укрзализныце» отмечают, что все изменения временные и введены исключительно для безопасности пассажиров и работников железной дороги. При стабилизации ситуации маршруты могут быть восстановлены в полном объеме.

Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями в расписании движения на официальном сайте компании и на информационных стендах железнодорожных вокзалов. Также в пресс-службе предприятия призывают граждан прибывать на станции раньше времени, учитывая возможные корректировки графика движения.

