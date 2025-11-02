У Миколаївській області відбулося відчутне підвищення тарифів на комунальні послуги, що змусило місцевих мешканців витрачати на оплату рахунків значно більше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області відчутно вплинуло на сімейні бюджети жителів регіону, повідомляє Politeka.

Нові розцінки набули чинності у низці населених пунктів. Ми зібрали інформацію про те, де саме відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області.

Так, у місті Вознесенськ у 2025 році введено нові розцінки на водопостачання та водовідведення. Тепер населення платить за централізоване водопостачання 34,89 гривні за кубічний метр із ПДВ і за водовідведення - 11,06.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області стало помітним фактором, який впливає на щоденні витрати родин.

Ситуація в Очакові також непроста. Там запроваджено нові ціни на водопостачання і водовідведення, які зросли до 90,40 грн та 101,30 грн за кубічний метр відповідно.

Причини змін очевидні: збільшення вартості енергоносіїв, зменшення обсягів водопостачання та аварійні ситуації на мережах. За останні три роки самопливні каналізаційні мережі міста погіршилися на 80 відсотків.

Наразі пошкоджено три каналізаційні колектори на загальну довжину 1500 метрів, що потребує додаткових витрат на перекачку стоків і логістично ускладнює процес обслуговування мереж.

Окрім цього, у самому Миколаєві представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків активно виступили проти двоставкової ціни на опалення, яку встановило ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”.

Вони зазначають, що нова схема нарахувань змушує мешканців переплачувати щороку значні суми навіть у літні місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області: відомо, як переселенцям отримати виплати на оренду житла

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.