В Николаевской области произошло ощутимое повышение тарифов на коммунальные услуги, что заставило местных жителей тратить на оплату счетов гораздо больше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области оказало большое влияние на семейные бюджеты жителей региона, сообщает Politeka.

Новые расценки вступили в силу в ряде населенных пунктов. Мы собрали информацию о том, где произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

Так, в городе Вознесенск в 2025 году введены новые расценки на водоснабжение и водоотвод. Теперь население платит за централизованное водоснабжение 34,89 гривны за кубический метр по НДС и за водоотвод – 11,06.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало заметным фактором, влияющим на ежедневные расходы семей.

Ситуация в Очакове тоже непростая. Там введены новые цены на водоснабжение и водоотвод, выросшие до 90,40 грн и 101,30 грн за кубический метр соответственно.

Причины перемен очевидны: увеличение стоимости энергоносителей, уменьшение объемов водоснабжения и аварийные ситуации на сетях. За последние три года самотечные канализационные сети города ухудшились на 80 процентов.

В настоящее время повреждены три канализационных коллектора на общую длину 1500 метров, что требует дополнительных затрат на перекачку стоков и логистически усложняет процесс обслуживания сетей.

Кроме того, в самом Николаеве представители объединений совладельцев многоквартирных домов активно выступили против двухставочной цены на отопление, установленной ОКП "Николаевоблтеплоэнерго".

Они отмечают, что новая схема начислений заставляет жителей ежегодно переплачивать значительные суммы даже в летние месяцы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Николаевской области: известно, как переселенцам получить выплаты на аренду жилья

Также Politeka сообщала, что бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить различные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.