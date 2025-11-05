В последнее время дефицит продуктов в Николаевской области стал одной из обсуждаемых тем среди местных жителей.

Люди замечают резкое повышение цен на овощи, в частности, на тепличные помидоры, как следствие дефицита продуктов в Николаевской области, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Николаевской области привел к резкому росту цен на тепличные овощи. По информации аналитиков, средняя стоимость томатов поднялась на 37 процентов по сравнению с прошлой неделей.

Такое повышение специалисты связывают с резким сокращением объемов поставок, тогда как спрос остается стабильно высоким.

Специалисты отмечают, что такая ситуация типична для осеннего сезона. В настоящее время большинство теплиц постепенно сокращают производство, ведь похолодание влияет на темпы созревания плодов.

В стационарных теплицах помидоры созревают медленнее, а парниковые хозяйства уже завершили поставки. Это привело к тому, что на рынках появляется меньше товара, чем обычно, а ассортимент становится ограниченным.

Специалисты аграрного рынка отмечают, что дефицит продуктов в Николаевской области обострился именно из-за сочетания сезонных и погодных факторов. Б

многие хозяйства вынуждены работать в условиях низких температур, из-за чего уменьшаются темпы созревания и качество урожая. В результате количество продукции, попадающей в торговые сети, существенно снижается.

К этому прилагаются трудности с логистикой, ведь поставки из отдаленных регионов происходят с задержками. Продавцы говорят, что пока компенсировать нехватку за счет импорта не удается.

