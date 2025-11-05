Робота для пенсіонерів у Чернігівській області дозволяє зберегти активність та заробіток навіть після виходу на заслужений відпочинок.

Роботу для пенсіонерів у Чернігівській області пропонують у різних напрямках, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області пропонує широкий вибір вакансій, серед яких є варіанти у сфері торгівлі, логістики та складського господарства.

До прикладу, в супермаркеті «Сільпо» шукають продавця-консультанта із зарплатою від 16 749 до 23 790 залежно від кількості відпрацьованих годин і з надбавками за нічні зміни.

Основні обов’язки передбачають люб’язне обслуговування гостей, передпродажну підготовку товару, контроль якості та термінів придатності. Працівники можуть розраховувати на офіційне працевлаштування і стабільну зарплату.

Ще одна пропозиція, що може зацікавити, це робота для пенсіонерів у Чернігівській області вантажником у компанії «Нова пошта». Тут пропонують зарплату в 16 000. Роботодавець гарантує повну офіційну зайнятість.

Працівникам надають оплачувані лікарняні, щорічну відпустку тривалістю 24 дні, медичне страхування та страхування життя. Компанія навчає новачків за власний кошт, а після навчання виплачує стипендію. Для тих, хто прагне розвитку, існує реальний шанс кар’єрного зростання.

Також варто звернути увагу на вакансію різноробочого в агроцентрі «Світ Рослин». Зарплата становить 15 000 із можливістю отримання додаткових виплат за перепрацювання. Тут обіцяють офіційне працевлаштування, п’ятиденний графік із 8:00 до 17:0.

Основні обов’язки - це збір і переміщення товару, прийняття поставок, навантаження та вивантаження продукції, а також підтримання порядку на складі.

