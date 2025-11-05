Работа для пенсионеров в Черниговской области позволяет сохранить активность и заработок даже после ухода на заслуженный отдых.

Работу для пенсионеров в Черниговской области предлагают по разным направлениям.

Работа для пенсионеров в Черниговской области предлагает широкий выбор вакансий , среди которых варианты в сфере торговли, логистики и складского хозяйства.

К примеру, в супермаркете "Сільпо" ищут продавца-консультанта с зарплатой от 16 749 до 23 790 в зависимости от количества отработанных часов и с надбавками за ночные смены.

Основные обязанности подразумевают любезное обслуживание гостей, предпродажную подготовку товара, контроль качества и сроков годности. Работники могут рассчитывать на официальное трудоустройство и стабильную зарплату.

Еще одно предложение, которое может заинтересовать это работа для пенсионеров в Черниговской области грузчиком в компании «Новая почта». Здесь предлагают зарплату в 16 тысяч. Работодатель гарантирует полную официальную занятость.

Работникам предоставляют оплачиваемые больничные, ежегодный отпуск продолжительностью 24 дня, медицинское страхование и страхование жизни. Компания обучает новичков за свой счет, а после обучения выплачивает стипендию. Для тех, кто стремится к развитию, существует реальный шанс карьерного роста.

Также стоит обратить внимание на вакансию разнорабочего в агроцентре «Мир Рослин». Зарплата составляет 15 000 с возможностью получения дополнительных выплат за переработку. Здесь обещают официальное трудоустройство, пятидневный график с 8:00 до 17:0.

Основные обязанности – это сбор и перемещение товара, принятие поставок, погрузка и выгрузка продукции, а также поддержание порядка на складе.

