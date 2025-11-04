Подорожчання продуктів у Полтавській області демонструє тенденцію до росту витрат для споживачів і впливає на бюджети місцевих домогосподарств.

Подорожчання продуктів у Полтавській області відчутне на молочному ринку, свідчать дані торгових мереж, повідомляє Politeka.

Кефір Селянський 2,5% об’ємом 950 мл зараз коштує в середньому 68,10 гривні. У різних магазинах цінник коливається: Auchan пропонує 57,50, Megamarket – 69,40, Metro – 75,50, Novus – 69,99. За підсумками жовтня середня вартість становила 63,45 гривні, що свідчить про зростання на 6,50 гривні за місяць.

Масло Яготинське 73% вагою 200 грамів нині продають за середнім цінником 115,03 гривні. У магазинах Auchan воно коштує 114,60, Metro – 116,48, Novus – 114,00. Середньомісячний показник за жовтень 2025 року складав 114,95, що свідчить про незначне підвищення вартості на 0,23 гривні.

Сир кисломолочний Простонаше 9% об’ємом 300 грамів зараз реалізують за середньою ціною 95,26 гривні. Ціна у Megamarket – 100,40 грн, Metro – 91,40, Novus – 93,99. Середньомісячна вартість у жовтні складала 93,09 гривні, тож за місяць ціна піднялася на 3,07.

Індекс споживчих цін підтверджує стабільне підвищення вартості молочних продуктів, включаючи кефір, масло та кисломолочний сир. Подорожчання продуктів у Полтавській області демонструє тенденцію до росту витрат для споживачів і впливає на бюджети місцевих домогосподарств.

Крім того, у Полтавській області люди мають можливість отримати безкоштовні продукти. Особлива увага приділяється літнім людям і тим переселенцям, хто перебуває у складних життєвих умовах.

