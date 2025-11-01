В межах цього проєкту розподіляються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, гігієнічні засоби та предмети першої необхідності.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надаються переселенцям і людям старшого віку через діяльність центру підтримки «ЯМаріуполь», повідомляє Politeka.

Інформація про ініціативу розміщена на офіційній сторінці організації. Центр розташований у Кременчуці за адресою вулиця Небесної Сотні, 30а, і працює щодня з 08:00 до 16:00.

У закладі об’єднано кілька напрямів допомоги для сімей, які залишили свої домівки через бойові дії. Відвідувачі можуть отримати консультації, гуманітарну підтримку та необхідні послуги у зручному форматі, не виходячи за межі одного центру. Одним із основних напрямів є видача гуманітарних наборів. В межах цього проєкту розподіляються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, гігієнічні засоби та предмети першої необхідності. Особлива увага приділяється літнім людям і тим переселенцям, хто перебуває у складних життєвих умовах.

У закладі працюють кваліфіковані психологи, які допомагають впоратися зі стресом, проводять індивідуальні консультації та навчають методам відновлення емоційної рівноваги. Юридичний сектор консультує щодо документів, соціальних виплат і компенсацій за пошкоджене житло, а медичний — проводить первинні огляди, надає поради й видає необхідні ліки.

Для пошуку роботи та підвищення кваліфікації відвідувачам доступний сектор працевлаштування. Дітям організовано ігрові кімнати під наглядом вихователів, поки батьки користуються послугами центру. Крім того, проводяться зустрічі для адаптації, знайомств і взаємної підтримки. Актуальні новини, графік роботи та оголошення про видачу допомоги публікуються на офіційних ресурсах «ЯМаріуполь».

