В рамках этого проекта распределяются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, гигиенические средства и предметы первой необходимости.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляются переселенцам и людям постарше из-за деятельности центра поддержки «ЯМариуполь», сообщает Politeka.

Информация об инициативе размещена на официальной странице организации. Центр расположен в Кременчуге по адресу улица Небесной Сотни, 30а и работает ежедневно с 08:00 до 16:00.

В заведении объединены несколько направлений помощи для семей, покинувших свои дома из-за боевых действий. Посетители могут получить консультации, гуманитарную поддержку и необходимые услуги в удобном формате, не выходя за пределы одного центра. Одним из основных направлений есть выдача гуманитарных наборов. В рамках этого проекта распределяются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, гигиенические средства и предметы первой необходимости. Особое внимание уделяется пожилым людям и тем переселенцам, кто находится в сложных жизненных условиях.

В заведении работают квалифицированные психологи, которые помогают справиться со стрессом, проводят индивидуальные консультации и обучают методам восстановления эмоционального равновесия. Юридический сектор консультирует по документам, социальным выплатам и компенсациям за поврежденное жилье, а медицинский проводит первичные осмотры, дает советы и выдает необходимые лекарства.

Для поиска работы и повышения квалификации посетителям доступен сектор трудоустройства. Детям организованы игровые комнаты под наблюдением воспитателей, пока родители пользуются услугами центра. Кроме того, проводятся встречи по адаптации, знакомствам и взаимной поддержке. Актуальные новости, график работы и объявления о выдаче пособия публикуются на официальных ресурсах «ЯМариуполь».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.