Подорожание продуктов в Полтавской области ощутимо на молочном рынке, свидетельствуют данные торговых сетей, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

Кефир Крестьянский 2,5% объемом 950 мл сейчас стоит в среднем 68,10 грн. В разных магазинах ценник колеблется: Auchan предлагает 57,50, Megamarket – 69,40, Metro – 75,50, Novus – 69,99 грн. По итогам октября средняя стоимость составила 63,45 грн, что свидетельствует о росте на 6,50 в месяц.

Масло Яготинское 73% весом 200 грамм сейчас продают по среднему ценнику 115,03 гривны. В магазинах Auchan оно стоит 114,60, Metro – 116,48, Novus – 114,00. Среднемесячный показатель за октябрь 2025 составил 114,95, что свидетельствует о незначительном повышении стоимости на 0,23 гривны.

Сыр кисломолочный Просто наше 9% объемом 300 граммов сейчас реализуют по средней цене 95,26 гривны. Цена в Megamarket – 100,40 грн, Metro – 91,40, Novus – 93,99. Среднемесячная стоимость в октябре составляла 93,09 гривны, так что за месяц цена поднялась на 3,07.

Индекс потребительских цен подтверждает стабильное повышение стоимости молочных продуктов, включая кефир, масло и творог. Подорожание продуктов в Полтавской области демонстрирует тенденцию роста расходов для потребителей и влияет на бюджеты местных домохозяйств.

Кроме того, в Полтавской области у людей есть возможность получить бесплатные продукты. Особое внимание уделяется пожилым людям и тем переселенцам, кто находится в сложных жизненных условиях.

