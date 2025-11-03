Такі тимчасові обмеження діятимуть упродовж року, а мешканці Вінниці можуть розраховувати на організовану інфраструктуру.

Обмеження руху у Вінниці запровадять на вулиці Праведників Світу на період з 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року через будівництво багатоповерхових житлових будинків, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднила Вінницька міська рада, зазначивши, що рух транспорту та пішоходів буде частково обмежений, але не перекритий повністю.

Для безпеки учасників дорожнього руху та працівників будівельного об’єкта передбачено встановлення спеціальних заходів. В районі будівництва техніка не заважатиме транспорту, а пішоходи зможуть користуватися облаштованим тимчасовим маршрутом. Це дозволить безперешкодно пройти перехрестя та дістатися до інших ділянок вулиці.

Для екстрених служб, таких як швидка допомога, пожежні підрозділи та поліція, рух залишатиметься без обмежень. Уздовж будинку №6 на Праведників Світу організують безпечний проїзд, а територія буде обгороджена захисними огорожами відповідно до затвердженої схеми.

На місці монтажу робіт встановлять дорожні знаки та технічні засоби регулювання руху, щоб водії й пішоходи орієнтувалися у змінених умовах. Міська рада підкреслює, що заходи спрямовані на мінімізацію незручностей для мешканців та збереження безпеки на ділянці.

Такі тимчасові обмеження діятимуть упродовж року, а мешканці Вінниці можуть розраховувати на організовану інфраструктуру для пересування пішки, а також автомобілем. Своєчасне інформування та встановлення знаків дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечити порядок на вулиці під час виконання будівельних робіт.

