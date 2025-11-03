Такие временные ограничения будут действовать в течение года, а жители Винницы могут рассчитывать на организованную инфраструктуру.

Ограничение движения в Виннице будет введено на улице Праведников Мира на период с 4 ноября 2025 года по 3 ноября 2026 года из-за строительства многоэтажных жилых домов, сообщает Politeka.

Информацию обнародовал Винницкий городской совет , отметив, что движение транспорта и пешеходов будет частично ограничено, но не перекрыто полностью.

Для безопасности участников дорожного движения и работников строительного объекта предусмотрена установка специальных мер. В районе строительства техника не будет мешать транспорту, а пешеходы смогут пользоваться временным маршрутом. Это позволит беспрепятственно пройти перекресток и добраться до других участков улицы.

Для экстренных служб, таких как скорая помощь, пожарные подразделения и полиция, движение будет оставаться без ограничений. Вдоль дома №6 на Праведников Мира организуют безопасный проезд, а территория будет огорожена защитными изгородями в соответствии с утвержденной схемой.

На месте монтажа работ установят дорожные знаки и технические средства регулирования движения, чтобы водители и пешеходы ориентировались в изменившихся условиях. Городской совет подчеркивает, что мероприятия направлены на минимизацию неудобств для жителей и сохранение безопасности на участке.

Такие временные ограничения будут действовать в течение года, а жители Винницы могут рассчитывать на организованную инфраструктуру для передвижения пешком, а также на автомобиле. Своевременное информирование и установка знаков позволит избежать аварийных ситуаций и обеспечить порядок на улице при выполнении строительных работ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.