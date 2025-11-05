В Виннице ограничение движения транспорта введено на участке улицы Магистратской, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Винницком городском совете.

С 20:00 4 ноября по 18:00 7 ноября движение автотранспорта напротив дома №2 будет временно перекрыто. Причиной изменений стал аварийный ремонт тепловой сети, проводимый специалистами «Винницагортеплоэнерго». Работы необходимы для стабильного теплоснабжения жилых домов центральной части города и выполняются в кратчайшие сроки.

Для безопасности водителей и пешеходов на месте установят временные дорожные знаки и ограждения. Городской совет призывает планировать маршруты заранее, учитывать изменения и следовать указаниям во время поездок. Ограничение движения транспорта в Виннице коснется не только Магистратского, но и близлежащих участков, передвижение транспортных средств будет перенаправлено на объездные маршруты. Это позволит избежать аварий и обеспечит безопасное передвижение при ремонте.

Ремонт производят быстро, чтобы восстановить полноценное движение на участке. Водители должны соблюдать установленные ограничения и сигналы специалистов на месте работ, чтобы обеспечить безопасное передвижение по улице и избежать пробок в центральной части города.

Кроме того, жители города также сообщали об ограничениях, которые продлятся круглый год. Речь идет об улице Праведников Мира, где они введены на период с 4 ноября 2025 года по 3 ноября 2026 года из-за строительства многоэтажных жилых домов. Однако следует отметить, что перемещение на этом участке не будет перекрыто полностью.

