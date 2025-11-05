Тема дефицита отдельных продуктов в Черниговской области активно обсуждается среди местных жителей и вызывает у многих панические настроения.

В Украине наблюдается заметный рост цен на тепличные овощи, и дефицит продуктов в Черниговской области лишь усугубляет ситуацию, сообщает Politeka.

За последнюю неделю стоимость тепличных помидоров подскочила почти на 37%. Основным фактором резкого удорожания, как отмечают эксперты, стал дефицит продуктов в Черниговской области.

Именно недостаток вызвал снижение предложения на фоне высокого спроса. Специалисты рынка объясняют, что ситуация связана с сокращением объемов выращивания тепличных овощей в холодный период.

Осень традиционно вносит свои коррективы: большинство стационарных теплиц замедлили созревание урожая, а парниковые хозяйства уже не поставляют продукцию.

В тепличных комбинатах признают, что ситуация непростая. Из-за низких температур помидоры созревают значительно медленнее, чем обычно, а также крупные хозяйства не успевают удовлетворить спрос.

Со своей стороны, продавцы на рынках добавляют, что завозить овощи из других регионов сложно, ведь дефицит продуктов в Черниговской области повлиял на логистику и объемы поставок.

Некоторые оптовые торговцы отмечают, что раньше могли частично компенсировать нехватку местных овощей импортом, однако в этот раз это сделать намного сложнее. Из-за удорожания транспортировки и снижения урожайности в соседних странах поставки стали нестабильными.

На начало недели тепличные помидоры реализуют в среднем по 70–80 грн за килограмм. Это примерно на 16% больше, чем в октябре прошлого года.

