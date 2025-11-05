Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює кілька напрямів підтримки, повідомляє Politeka.

За даними організації «Карітас», програма передбачає комплексне відновлення житла та надання допомоги на дому для літніх людей. Одним із пріоритетів ініціативи є ремонт осель домогосподарств, які постраждали під час бойових дій. В межах проєкту здійснюється заміна або відновлення конструкцій, включно з вікнами, дверима, покрівлею, стінами та стелями, що дозволяє забезпечити придатні для проживання умови.

Підтримка доступна жителям Харкова та Ізюму, чий будинок придатний для проживання. Подавати заявки можуть лише громадяни, які відповідають визначеним критеріям. Серед них — особи з інвалідністю, люди віком понад 60 років, самотні матері та батьки, багатодітні родини, вагітні жінки, матері з дітьми до трьох років та люди з тяжкими хронічними захворюваннями.

Ще один напрям полягає у соціальному супроводі осіб, що потребують постійного догляду. Ініціатива охоплює самотніх пенсіонерів, невиліковно хворих і внутрішньо переміщених осіб. Соціальні працівники забезпечують щоденну допомогу, консультують та сприяють можливості залишатися у власному житлі якомога довше, підтримуючи безпеку та комфорт.

Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує матеріальну підтримку та соціальний супровід, що допомагає створити безпечні умови для життя найбільш вразливих категорій населення. Додатково учасники програми можуть отримати фінансову підтримку в рамках проєкту Emergency Appeal

