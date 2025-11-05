Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает несколько направлений поддержки, сообщает Politeka.

По данным организации «Каритас», программа предусматривает комплексное восстановление жилья и оказание помощи на дому для престарелых. Одним из приоритетов инициативы является ремонт жилищ домохозяйств, пострадавших во время боевых действий. В пределах проекта осуществляется замена или восстановление конструкций, включая окна, двери, кровлю, стены и потолки, что позволяет обеспечить подходящие для проживания условия.

Поддержка доступна жителям Харькова и Изюма, чей дом пригоден для проживания. Подавать заявки могут только граждане, отвечающие определенным критериям. Среди них — люди с инвалидностью, люди старше 60 лет, одинокие матери и родители, многодетные семьи, беременные женщины, матери с детьми до трех лет и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Еще одно направление состоит в социальном сопровождении лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Инициатива охватывает одиноких пенсионеров, неизлечимо больных и внутри перемещенных лиц. Социальные работники обеспечивают ежедневную помощь, консультируют и способствуют возможности оставаться в собственном жилье как можно дольше, поддерживая безопасность и комфорт.

Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет материальную поддержку и социальное сопровождение, что помогает создать безопасные условия для жизни наиболее уязвимых категорий населения. Дополнительно участники приложения могут получить финансовую поддержку в рамках проекта Emergency Appeal.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: кому из пожилых людей дают гуманитарные наборы и другую помощь.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, как получить "седьмую" выплату.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ предупредили, кому с октября придется вернуть деньги.