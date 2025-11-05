Наразі все більше підприємств пропонують роботу для пенсіонерів у Черкаській області, тож розповідаємо про доступні варіанти.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області дає змогу залишатися активними, корисними та фінансово незалежними, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, у регіоні дедалі частіше з’являються вакансії, які не потребують надмірного фізичного навантаження, зате пропонують стабільну оплату, офіційне працевлаштування та гарні умови.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області приваблює стабільністю, людським ставленням і можливістю застосувати досвід, накопичений за роки праці.

Одна із пропозицій належить компанії Drevos. Вона запрошує на посаду комірника або менеджера із забезпечення. Заробітна плата коливається від 20 000 до 25 000 гривень, залежно від результатів.

Графік: з 08:00 до 17:00. Умови комфортні, у цеху тепло, виплати здійснюються щотижня або щомісяця за бажанням працівника. Компанія пропонує бонуси, премії, безкоштовне навчання, регулярний перегляд зарплати та знижки на власну продукцію.

Ще одна цікава можливість - робота для пенсіонерів у Черкаській обаості у товаристві «Прудивус». Тут шукають верстатника деревообробних верстатів. Заробітна плата від 20 000 до 25 000 плюс премії залежно від обсягів виробленої продукції.

Третій варіант - вакансія столяра у ПрАТ «СМ-Україна». Оплата праці коливається від 21 000 до 33 000, залежно від рівня кваліфікації та виконаних завдань. Основні обов’язки включають виготовлення й обробку дерев’яних деталей, складання меблевих конструкцій.

