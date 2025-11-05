Сейчас все больше предприятий предлагают работу для пенсионеров в Черкасской области, поэтому рассказываем о доступных вариантах.

Работа для пенсионеров в Черкасской области позволяет оставаться активной, полезной и финансово независимой, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, в регионе все чаще появляются вакансии, не требующие чрезмерной физической нагрузки, зато предлагают стабильную оплату, официальное трудоустройство и хорошие условия.

Работа для пенсионеров в Черкасской области привлекает стабильность, человеческое отношение и возможность применить опыт, накопленный за годы труда.

Одно из предложений принадлежит компании Drevos. Она приглашает на должность кладовщика или менеджера по обеспечению. Заработная плата колеблется от 20 000 до 25 000 гривен в зависимости от результатов.

График: с 08:00 до 17:00. Условия комфортные, в цехе тепло, выплаты производятся еженедельно или ежемесячно по желанию работника. Компания предлагает бонусы, премии, бесплатную учебу, регулярный просмотр зарплаты и скидки на собственную продукцию.

Еще одна интересная возможность – работа для пенсионеров в Черкасской области в обществе «Прудивус». Здесь ищут станки деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 20000 до 25000 плюс премии в зависимости от объемов производимой продукции.

Третий вариант – вакансия столяра в ЧАО «СМ-Украина». Оплата труда колеблется от 21 000 до 33 000 в зависимости от уровня квалификации и выполненных задач. Основные обязанности включают изготовление и отделку деревянных деталей, сборку мебельных конструкций.

