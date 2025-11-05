Безкоштовне житло у Дніпропетровській області доступне не лише для ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати завдяки кільком державним та міжнародним програмам підтримки, повідомляє Politeka.

Ці ініціативи покликані допомогти тим, хто втратив домівку через бойові дії, а також тим, хто належить до соціально вразливих груп населення.

Безкоштовне житло у Дніпропетровській області доступне не лише для ВПО. На допомогу можуть розраховувати військовослужбовці, родини загиблих захисників, сироти, люди з інвалідністю та громадяни, чиї оселі були зруйновані під час війни. Закон про житловий фонд соціального призначення визначає, хто має право на соціальне помешкання та яким чином проходить процедура його отримання.

Процес оформлення є доволі тривалим, адже включає підготовку необхідних документів, перевірку інформації та очікування у черзі. Основну увагу держава приділяє саме тим, хто найбільше потребує допомоги та не має інших варіантів проживання.

Для внутрішньо переміщених осіб діють окремі програми, що забезпечують безкоштовним житлом у Дніпропетровській області за підтримки донорів або за рахунок бюджету. Такі проєкти передбачають надання квартир чи службових приміщень переважно на тимчасовій основі. Перевага надається родинам із дітьми, людям похилого віку та громадянам з обмеженими можливостями.

Серед найбільш відомих ініціатив виділяється програма «єВідновлення», яка спрямована на підтримку переселенців і тих, чиї будинки були пошкоджені. Вона передбачає компенсацію у вигляді сертифікатів або грошових виплат. Також діє програма «єОселя», орієнтована на військових, педагогів, медичних працівників і науковців. Її учасники можуть скористатися іпотечним кредитом із пільговою ставкою — 3% для окремих категорій та 7% для інших заявників.

