Бесплатное жилье в Днепропетровской области доступно не только для ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить благодаря нескольким государственным и международным программам поддержки, сообщает Politeka.

Эти инициативы призваны помочь тем, кто потерял дом из-за боевых действий, а также тем, кто принадлежит к социально уязвимым группам населения.

Бесплатное жилье в Днепропетровской области доступно не только для ВПЛ. На помощь могут рассчитывать военнослужащие, семьи погибших защитников, сироты, люди с инвалидностью и граждане, чьи дома были разрушены во время войны. Закон о жилищном фонде социального назначения определяет, кто имеет право на социальное жилье и каким образом проходит процедура его получения.

Процесс оформления достаточно длительный, ведь включает подготовку необходимых документов, проверку информации и ожидания в очереди. Основное внимание государство уделяет именно тем, кто больше нуждается в помощи и не имеет других вариантов проживания.

Для внутри перемещенных лиц действуют отдельные программы, обеспечивающие бесплатным жильем в Днепропетровской области при поддержке доноров или за счет бюджета. Такие проекты предусматривают предоставление квартир или служебных помещений в основном на временной основе. Предпочтение отдается семьям с детьми, пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями.

Среди наиболее известных инициатив выделяется программа «єВідновлення» , которая направлена ​​на поддержку переселенцев и тех, чьи дома были повреждены. Она предусматривает компенсацию в виде сертификатов или денежных выплат. Также действует программа «єОселя» , ориентированная на военных, педагогов, медицинских работников и ученых. Ее участники могут воспользоваться ипотечным кредитом по льготной ставке — 3% для отдельных категорий и 7% для других заявителей.

