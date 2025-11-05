Дефіцит хліба в Харківській області стає одним із головних викликів нового сезону, визначаючи ситуацію на ринку зерна, впливаючи на цінову динаміку й забезпечення населення.

Дефіцит хліба в Харківській області у сезоні 2025/26 може спричинити зростання цін через скорочення кількості продовольчої пшениці, потрібної для виготовлення борошна на місцевих підприємствах, повідомляє Politeka.

На форумі «ХЛІБ.ua» очільник Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомив, що урожай зернових очікується на рівні близько 21 мільйона тонн. Із цього показника лише 10,3 мільйона припаде на продовольчу пшеницю, а лише 1,7 мільйона відповідатиме найвищим стандартам. Такий дисбаланс ускладнює діяльність виробників борошна, які потребують якісного зерна для стабільної роботи.

За словами Рибчинського, зростає конкуренція між внутрішніми переробниками та експортерами. Через обмежену кількість ресурсу аграрії не поспішають продавати зерно, зберігаючи його у своїх сховищах. Це сповільнює рух продукції, викликає коливання вартості та створює труднощі для хлібопекарської галузі.

Проблему поглиблює і дефіцит жита. У сезоні 2025/26 прогнозується імпорт приблизно 9 тисяч тонн, тоді як торік цей показник становив 1,6 тисячі. Такий розрив підсилює залежність від зовнішніх поставок і позначається на внутрішній стабільності цін.

Експерти зазначають, що обмежені обсяги зернових культур і структура посівів безпосередньо впливатимуть на вартість у майбутньому. Уже нині нестача пшениці належної якості ускладнює процес виробництва та створює додаткові ризики для продовольчої системи.

Отже, дефіцит хліба в Харківській області стає одним із головних викликів нового сезону, визначаючи ситуацію на ринку зерна, впливаючи на цінову динаміку й забезпечення населення хлібобулочними товарами.

Джерело: Agravery.com

