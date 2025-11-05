Дефицит хлеба в Харьковской области становится одним из главных вызовов нового сезона, определяя ситуацию на рынке зерна, влияя на ценовую динамику и обеспечение населения.

Дефицит хлеба в Харьковской области в сезоне 2025/26 может повлечь за собой рост цен из-за сокращения количества продовольственной пшеницы, необходимой для изготовления муки на местных предприятиях, сообщает Politeka.

На форуме «ХЛЕБ.ua» глава Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский сообщил, что урожай зерновых ожидается на уровне около 21 миллиона тонн. Из этого показателя только 10,3 миллиона придется на продовольственную пшеницу, а только 1,7 миллиона будет соответствовать самым высоким стандартам. Такой дисбаланс усложняет деятельность производителей муки, нуждающихся в качественном зерне для стабильной работы.

По словам Рыбчинского, растет конкуренция между внутренними переработчиками и экспортерами. Из-за ограниченного количества ресурса аграрии не спешат продавать зерно, храня его в своих хранилищах. Это замедляет движение продукции, вызывает колебания стоимости и создает трудности для хлебопекарной отрасли.

Проблему усугубляет и дефицит ржи. В сезоне 2025/26 прогнозируется импорт примерно 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составил 1,6 тысяч. Такой разрыв усиливает зависимость от внешних поставок и сказывается на внутренней устойчивости цен.

Эксперты отмечают, что ограниченные объемы зерновых культур и структура посевов будут непосредственно влиять на стоимость в будущем. Уже в настоящее время недостаток пшеницы надлежащего качества усложняет процесс производства и создает дополнительные риски для продовольственной системы.

Следовательно, дефицит хлеба в Харьковской области становится одним из главных вызовов нового сезона, определяя ситуацию на рынке зерна, влияя на ценовую динамику и обеспечение населения хлебобулочными товарами.

Источник: Agravery.com

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.