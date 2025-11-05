Во Львове начинаются масштабные ремонтные работы, потому на отдельных участках перекрыли движение транспорта.

Во Львове перекрыли движение транспорта из-за масштабных работ, которые будут продолжаться на отдельных участках дорог, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Во Львове начинаются масштабные ремонтные работы по улице Тютюнников. На участке длиной около 160 метров – от улицы Людкевича до улицы Архипенко – полностью обновят дорожное покрытие и отремонтируют тротуары, учитывая современные стандарты безбарьерности и доступности для людей с инвалидностью.

Как сообщили в Галицкой районной администрации, во Львове перекрыли движение транспорта 5 ноября, ограничения продлятся ориентировочно до 8 декабря.

В этот период указанный участок полностью перекрыт для движения частного транспорта. Общественный транспорт по этой улице не курсирует, поэтому изменения в маршрутах пассажирских перевозок не предусмотрены.

В городской администрации подчеркивают, что ремонт этой улицы крайне необходим. Ул. Тютюнников небольшая, однако ею каждый день пользуется значительное количество жителей, ведь здесь расположен лицей № 28 с углубленным изучением английского языка. Из-за интенсивного движения пешеходов и частных автомобилей тротуары находились в неудовлетворительном состоянии, а дорожное покрытие было покрыто многочисленными заплатами после многократных ямочных ремонтов.

Во время проведения работ будет полностью переасфальтирована проезжая часть, обустроено новое тротуарное покрытие и осуществлено благоустройство прилегающей территории. Особое внимание будет уделено созданию удобных условий передвижения для маломобильных групп населения, в частности обустройству пониженных бордюров и съездов для детских колясок и людей, которые пользуются вспомогательными средствами передвижения.

Представители Галицкой районной администрации призывают водителей заранее учесть временное перекрытие движения транспорта во Львове, планируя свой маршрут.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года во Львове: когда ждать тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие расценки теперь.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов во Львовской области: какой товар может резко исчезнуть с прилавков.