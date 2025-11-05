Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватись до графіку відключення світла з 6 по 7 листопада у Чернігівської області.

Діятиме графік відключення світла з 6 по 7 листопада в частині населених пунктів в Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 6 по 7 листопада в Чернигівській області. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть вже 6 листопада 2025 року. Час: з 09:00 до 17:00.

Можливі перерви в електропостачанні у БЕРЕМИЦЬКЕ за адресами:

Лугова 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 4, 6, 7, 8, 9;

Набережна 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9.

Крім цього через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики в селищі ЖУКІВЩИНА на:

О. Бригинця 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 9, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99;

Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 4А, 5, 6, 7, 8, 9.

Станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у населеному пункті ЛЮБЕЧАНИНІВ. Так, з 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Бондарівська 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Вишнева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

Дружби 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7А, 8, 9, 9А;

Миру 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 26А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9;

Молодіжна 1, 1А, 3, 42, 5, 7, 7А;

Перемоги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Південна 14, 8, 100000;

Р. Музики 10, 101, 103, 103А, 103Б, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 11, 113, 113А, 113Б, 113В, 113Г, 113Є, 113З, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 127, 127А, 13, 131, 135, 137, 139, 139А, 14, 141, 143, 15, 16, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37А, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 53А, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 69Б, 7, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 97Б, 99;

Романа Музики 1, 105, 113Д, 2А, 8, 94;

Фермерська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 5, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 6, 61, 6А, 6Б, 8, 9.

У п'ятницю, 7 числа, без світла знову залишаться в ОСТЕРІ. Так, 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Воскресенська 10,12,17А,17Б,21,23,23А,4,6,8;

Миру 14,16,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31;

Незалежності 10,12,14,15,16,17,18,20,22,24,26,29,5,6,7,8,9;

Соломії Крушельницької 1Г.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 року у Чернігівській області: які подробиці варто знати.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: кому щомісяця виплачуватимуть додаткові кошти.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: кому обіцяють від 25 тисяч зарплати.