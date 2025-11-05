Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 6 по 7 ноября в Черниговской области.

Действует график отключения света с 6 по 7 ноября в части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 6 по 7 ноября в Черниговской области. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения будут введены уже 6 ноября 2025 года. Время: с 09:00 до 17:00.

Возможны перерывы в электроснабжении в БЕРЕМЫЦЬКЕ по адресам:

Лугова 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 3 36, 37, 4, 6, 7, 8, 9;

Набережна 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36 41, 42, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9.

Кроме этого из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества в поселке ЖУКИВЩИНА на:

Ой. Брыгынция 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 9, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99;

Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 4А, 5, 6, 7, 8, 9.

Произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в населенном пункте ЛЮБЕЧАНЫНИВ. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

Бондаревська 1, 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;

Вишнева 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

Дружбы 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7А, 8, 9, 9А;

Мира 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 24, 26А, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9;

Молодижна 1, 1А, 3, 42, 5, 7, 7А;

Перемогы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Пивденна 14, 8, 100 000;

Р. Музыки 10, 101, 103, 103А, 103Б, 105А, 105Б, 107, 107А, 109, 109А, 11, 113, 113А, 113Б, 113В, 133, 133 117, 119, 12, 121, 123, 127, 127А, 13, 131, 135, 137, 139, 139А, 14, 141, 143, 15, 16, 18, 182, 1 25, 26, 27, 29, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 37А, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 5 58, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 69Б, 7, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 9;

Романа Музыки 1, 105, 113Д, 2А, 8, 94;

Фермерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 5, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 6, 61, 6А, 6Б, 8, 9.

В пятницу, 7 числа, без света снова останутся в ОСТЕРИ. Так, 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

Воскресенська 10,12,17А,17Б,21,23,23А,4,6,8;

Мыру 14,16,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31;

Незалежности 10,12,14,15,16,17,18,20,22,24,26,29,5,6,7,8,9;

Соломии Крушельныцькои 1Г.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке.

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

