Чтобы получить бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве, необходимо предварительно пройти регистрацию и подготовить пакет документов.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве предоставляются в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины», сообщает Politeka.

Раздачу организует благотворительный фонд Каритас Полтава. В программе могут принимать участие внутренне перемещенные лица, которые переехали в общину не позднее 60 дней назад и отвечают определенным критериям уязвимости.

Среди категорий получателей пособия – люди с инвалидностью первой, второй и третьей группы, а также лица с детской инвалидностью. Поддержка доступна гражданам с тяжелыми заболеваниями, лечение которых требует значительных затрат, и пожилым людям, которым исполнилось 60 лет и старше, нуждающимся в финансовой и социальной поддержке.

Участие могут также принять одинокие родители и матери, воспитывающие детей без партнера, опекуны несовершеннолетних и недееспособных лиц, многодетные семьи с тремя и более детьми, беременные женщины и матери с малышами до трех лет. Поддержка предусмотрена для домохозяйств, потерявших стабильный доход из-за войны, что позволяет адресно помогать тем, кто больше всего в этом нуждается.

Чтобы получить бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве, нужно предварительно пройти регистрацию и подготовить пакет документов, среди которых паспорт, идентификационный код и справка внутренне перемещенного лица. При подаче документов семьей необходимо предоставить информацию о всех членах семьи, нуждающихся в помощи.

Регистрация и получение продуктов производятся с учетом графика выездов мобильной группы, поэтому организаторы призывают внимательно следить за расписанием, чтобы вовремя воспользоваться поддержкой.

