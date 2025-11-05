Користувачів закликають дотримуватися правил та звертати увагу на нові обмеження руху транспорту в Тернопільській області, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпеку на дорогах.

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області запровадили на двох вулицях Чорткова для оптимізації дорожнього пересування, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє Чортківська міська рада на своїй сторінці у соцмережі, надаючи деталі нової схеми організації руху.

Зміни торкнулися Маньовського та Сліпого, де тепер діє односторонній рух.

На вулиці Маньовського тепер транспорт курсує в напрямку Пігути та Незалежності, що дозволяє уникнути перехресть з протилежним рухом та покращує пропускну здатність дороги. Водночас на Сліпого обрали напрямок до вулиці Незалежності, забезпечуючи логічне сполучення з іншими транспортними потоками в місті.

В організації руху взяли до уваги безпеку водіїв і пішоходів. Нові дорожні знаки вже встановлені, а мешканців і гостей Чорткова просять уважно стежити за сигналами та вказівками. Завдяки впровадженим змінам сподіваються зменшити затори та підвищити комфорт пересування в центральній частині міста.

Користувачів закликають дотримуватися правил та звертати увагу на нові обмеження руху транспорту в Тернопільській області, що дозволить уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпеку на дорогах. Одностороннє пересування на зазначених ділянках полегшує планування маршруту та сприяє більш передбачуваному і впорядкованому пересуванню автомобілів та спецтранспорту.

Крім того, у Тернополі запровади нову систему оплати проїзду. Йдеться про «Файну карту» або «Соціальну картку тернополянина», яка дозволяє мешканцям економити на поїздках та отримувати знижки у громадському транспорті.

