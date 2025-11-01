Нова система оплати проїзду в Тернополі створює більш прозорий, зручний та економний громадський транспорт, хоча ще потребує технічного та організаційного вдосконалення.

У Тернополі запроваджено нову систему оплати проїзду, повідомляє Politeka.

Мова йде про «Файну карту» або «Соціальну картку тернополянина», яка дозволяє мешканцям економити на поїздках та отримувати знижки у громадському транспорті. Уже за перші десять днів роботи програми стали помітні як успіхи, так і проблемні моменти впровадження.

Серед позитивних результатів варто відзначити запровадження сучасної та прозорої системи розрахунку. Крім того, до 1 листопада залишили чинними старі тарифи для тих, хто ще не оформив картку, дозволяючи оплачувати поїздки готівкою без додаткових витрат. Виготовлено понад 38 тисяч карток, і процес оформлення триває для мешканців, працівників та платників податків.

Проте частина тернополян поки не отримала картку, тому не може скористатися перевагами. У деяких маршрутках виникають випадки пошкодження валідаторів: невідомі особи заливають пристрої рідинами, що виводить їх з ладу. ЗМІ наголошували на тому, що поява безготівкової оплати може бути невигідною для деяких перевізників, адже вона унеможливлює неофіційні фінансові операції.

Передбачаються різні умови для окремих категорій користувачів. Учні та студенти отримують 50% знижки на тролейбус і автобус, заощаджуючи до 1700 гривень щороку. Пільговики — пенсіонери, учасники АТО та чорнобильці — користуються безкоштовним проїздом та додатковими перевагами. Усі учасники програми можуть оформлювати картку онлайн, зберігати кошти у разі втрати, контролювати роботу перевізників та отримувати покращення маршрутів.

Отже, нова система оплати проїзду в Тернополі створює більш прозорий, зручний та економний громадський транспорт, хоча ще потребує технічного та організаційного вдосконалення.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення