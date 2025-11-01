Новая система оплаты проезда в Тернополе создает более прозрачный, удобный и экономный общественный транспорт, хотя еще нуждается в техническом и организационном совершенствовании.

В Тернополе введена новая система оплаты проезда, сообщает Politeka.

Речь идет о «Файной карте» или «Социальной карте Тернополя», которая позволяет жителям экономить на поездках и получать скидки в общественном транспорте. Уже в первые десять дней работы программы стали заметны как успехи, так и проблемные моменты внедрения.

Среди положительных результатов следует отметить введение современной и прозрачной системы расчета. Кроме того, до 1 ноября оставили в силе старые тарифы для тех, кто еще не оформил карточку, позволяя оплачивать наличные поездки без дополнительных расходов. Изготовлено более 38 тысяч карт, и процесс оформления продолжается для жителей, работников и налогоплательщиков.

Однако часть тернополян пока не получила карточку, поэтому не может воспользоваться преимуществами. В некоторых маршрутках возникают случаи повреждения валидаторов: неизвестные заливают устройства жидкостями, которые выводят их из строя. СМИ отмечали, что появление безналичной оплаты может быть невыгодным для некоторых перевозчиков, ведь она делает невозможными неофициальные финансовые операции.

Предусматриваются разные условия для отдельных категорий пользователей. Учащиеся и студенты получают 50% скидки на троллейбус и автобус, экономя до 1700 гривен ежегодно. Льготники – пенсионеры, участники АТО и чернобыльцы – пользуются бесплатным проездом и дополнительными преимуществами. Все участники программы могут оформлять карту онлайн, сохранять средства при потере, контролировать работу перевозчиков и получать улучшение маршрутов.

Итак, новая система оплаты проезда в Тернополе создает более прозрачный, удобный и экономный общественный транспорт, хотя еще нуждается в техническом и организационном совершенствовании.

