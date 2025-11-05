Основна мета проєкту полягає у тому, щоб забезпечити українців, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, грошовою допомогою для ВПО у Миколаївській області.

Уряд спільно з Мінсоцполітики розпочав активну роботу над реалізацією нової грошової програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію, оприлюднили у Міністерстві соціальної політики.

Як зазначають у відомстві, ця ініціатива стане частиною ширшого державного пакета соціальних заходів, спрямованих на підтримку громадян, які постраждали від наслідків війни та нинішньої економічної ситуації. Основна мета проєкту полягає у тому, щоб забезпечити українців, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, можливістю пережити зимовий період у теплі та з належним рівнем комфорту.

Одним із ключових елементів цього пакета стане програма Міністерства соціальної політики під назвою «Тепла зима». Вона передбачає надання грошової допомоги тим, хто найбільше потребує підтримки. Завдяки цій програмі мешканці Миколаївської області, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, зможуть отримати кошти на придбання необхідних речей для холодного сезону — теплого одягу, зимового взуття, засобів гігієни, а також ліків першої необхідності.

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, фінансування в межах програми буде надходити безпосередньо на особистий рахунок громадянина зі спеціальним режимом використання або на картку «Дія». Кошти можна буде використати протягом 180 днів з моменту зарахування, що дозволить людям планувати свої витрати поступово, у зручному для себе темпі.

Особливу увагу держава приділяє тому, щоб допомога потрапила саме до тих, хто її найбільше потребує. Отримати фінансову підтримку в межах програми «Тепла зима» зможуть кілька категорій громадян. Зокрема, до них належать діти, які перебувають під опікою або піклуванням, у тому числі діти з інвалідністю, а також вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Крім того, на виплати можуть розраховувати люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, діти з малозабезпечених родин, а також одинокі пенсіонери, яким держава виплачує надбавку на догляд.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.