Правительство совместно с Минсоцполитики начало активную работу по реализации новой денежной программы поддержки для внутренне перемещенных лиц в Николаевской области.

Такую информацию обнародовали в Министерстве социальной политики.

Как отмечают в ведомстве, эта инициатива станет частью более широкого государственного пакета социальных мер, направленных на поддержку граждан, пострадавших от последствий войны и нынешней экономической ситуации. Основная цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, возможностью пережить зимний период в тепле и с надлежащим уровнем комфорта.

Одним из ключевых элементов этого пакета станет программа Министерства социальной политики под названием "Тепла зима". Она предусматривает предоставление денежной помощи тем, кто больше нуждается в поддержке. Благодаря этой программе жители Николаевской области, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, смогут получить средства на приобретение необходимых вещей для холодного сезона – теплой одежды, зимней обуви, средств гигиены, а также лекарства первой необходимости.

Как объясняют в Министерстве социальной политики, финансирование в рамках программы будет поступать непосредственно на личный счет гражданина со специальным режимом использования или на карту «Дия». Средства можно использовать в течение 180 дней с момента зачисления, что позволит людям планировать свои расходы постепенно, в удобном для себя темпе.

Особое внимание государство уделяет тому, чтобы помощь попала именно к тем, кто в ней больше всего нуждается. Получить финансовую поддержку в рамках программы "Тепла зима" смогут несколько категорий граждан. В частности, к ним относятся дети, находящиеся на попечении или попечительстве, в том числе дети с инвалидностью, а также воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа.

Кроме того, на выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, дети из малообеспеченных семей, а также одинокие пенсионеры, которым государство выплачивает надбавку по уходу.

